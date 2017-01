Einem Bericht von Reuters zufolge plant das taiwanische Unternehmen Foxconn in diesem Jahr insgesamt 8,8 Milliarden US-Dollar in die Produktion von 8K-Bildschirmen zu investieren. Eine entsprechende Firma für die Entwicklung und Produktion soll dafür in China errichtet werden. Zunächst möchte Foxconn jedoch nur Panels in einer Größe herstellen, die sich auch für Fernseher lohnen. Kleine Monitore für den PC werden vorerst nicht in die Herstellung einbezogen. Die produzierten Panels werden eine Auflösung von 7.680x4.320 Bildpunkte haben. Die 8K-Fabrik in China wird allerdings erst im Jahr 2019 offiziell in Betrieb genommen.

Zuletzt hat das taiwanische Unternehmen im März 2016 den TV-Hersteller Sharp für 3,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Auf dem aktuellen Markt gibt es bereits einige Geräte mit einer Auflösung von 8K, allerdings sind die Preise noch nicht für den normalen Verbraucher gedacht. Zudem steht nur sehr wenig Material zur Verfügung, das tatsächlich von der hohen Auflösung Gebrauch macht. Bis 2018 möchte Japan jedoch bereits die erste TV-Übertragung in 8K ausstrahlen.

Quelle: Reuters