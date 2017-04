Microsoft: Premium-Partnerschaft mit Porsche bestätigt

Microsoft ist eine auf sechs Jahre angelegte "Premium-Partnerschaft" mit dem deutschen Automobilhersteller Porsche eingegangen. Erstes Ergebnis dieser Kooperation ist das Porsche-Autopaket für Forza Horizon 3. Der DLC erweitertet den Fuhrpark des Funracers um Porsche 911 GT3 RS, Porsche Cayman GT4, Porsche Panamera Turbo, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 GT2, Porsche 550A Spyder und Porsche 718 RS 60.

Bis Ende des vergangenen Jahres war Electronic Arts (Need for Speed) Partner von Porsche. Ob die jetzt verkündete Partnerschaft mit Microsoft denselben Stellenwert hat, geht aus der Pressemitteilung nicht eindeutig hervor. Es bleibt also noch abzuwarten, ob neben der Forza-Reihe weitere Racing-Serien anderer Hersteller mit Fahrzeugen aus Zuffenhausen aufwarten. Alle weitere News, Infos und natürlich auch den Test zum gelungenen Open-World-Racer für PC und Xbox One findet ihr außerdem auf der Themenseite zu Forza Horizon 3.