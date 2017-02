For Honor: ​So schön ist das Actionspiel - tolle Szenen aus den Schlachten im Video

Die Schlachten von Ubisofts-Actionspektakel For Honor sind nicht nur spannend und actiongeladenen, sie sehen überdies fantastisch aus. Die malerischen Landschaften, die atmosphärischen Lichteffekte und die vielen Details laden regelrecht dazu ein, sich einfach nur mal umzusehen und die Stimmung zu genießen - was in den schnellen Gefechten natürlich fatale Folgen haben kann.

Wir haben für euch ein Video erstellt, in welchem wir einige schöne Szenen zeigen, die verdeutlichen, dass For Honor nicht nur ein actionreiches Schlachtenepos, sondern auch ein grafisch wunderschönes Spiel ist. Untermalt von stimmungsvoller Musik entsteht beinahe ein künstlerischer Ansatz, welcher das Spiel in einem neuen Licht erstrahlen lässt.

Schaut euch die ruhigen und doch spannenden Szenen an und seht selbst, wie gut das Actionspiel For Honor aussieht, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, die Optik auf sich wirken zu lassen. For Honor ist seit dem 14. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.