For Honor - Trailer: ​Neuer Helmschmuck und Effekt für alle Kämpfer

11.03.2017 um 14:30 Uhr Für For Honor gab's ein weiteres Update - das bringt allerdings keine Maps oder Modi, sondern Verzierungen. Dieser Trailer zeigt sie alle. Die Entwickler brachten am 10. März neuen Helmschmuck in den Multiplayer-Brawler. Pro Kämpferklasse lässt sich nun eine weitere Verzierung im Anpassungsmenü auswählen. Außerdem gibt's einen zusätzlichen Effekt.

