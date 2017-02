For Honor: So testen wir das Schwertkampf-Spektakel! Unsere Review-Pläne für Solo-Kampagne, PC-Technik und Multiplayer

Der For Honor-Test inklusive Wertung braucht noch ein paar Tage, aber rechtzeitig zum Release am 14. Februar 2017 findet ihr alle wichtigen Informationen auf unserer Webseite. Da wir erst heute finale Testversionen für PC, Playstation 4 und Xbox One erhalten haben, veröffentlichen wir unser For Honor-Review in Tagebuch-Form.

Los geht der For Honor-Testmarathon morgen mit einem Fazit zur Solo-Kampagne und der Story im Einzelspielermodus. Wieviel Spaß macht die zugängliche Schwertkampf-Steuerung gegen KI-Gegner? Außerdem blicken wir zurück auf Closed und Open Beta des Multiplayer-Modus: Ist For Honor online so genial, wie von Publisher Ubisoft geplant? Wie ist das Feedback aus der Community ausgefallen? Und hat For Honor im hart umkämpften Mehrspieler-Markt eine Zukunft? Damit ihr einen Eindruck von der Singleplayer-Kampagne bekommt, zeigen wir euch darüber hinaus die ersten 30 Minuten aus dem Spiel im Video.

Bis wir für For Honor-Review eine Wertung haben, dauert es eine Weile, da wir erst am Montag mit Testversionen beliefert wurden. Quelle: Ubisoft Am Mittwoch gehen wir auf die PC-Technik der Action-Sause ein, zeigen Grafik-Highlights und berichten anhand der finalen For Honor-Version über die Performance des Titels. Außerdem versuchen wir uns an einem Let's Play-Video mit vier Spielern und bewerten den Ingame-Shop: Wie fair und wie teuer sind die Mikrotransaktionen?

Für Donnerstag sind tiefergehende Betrachtungen des Mehrspielermodus geplant: Im For Honor-Review-Update geben wir eine erste Prognose zu Langzeitspaß und taktischer Tiefe ab. Und wenn alles glatt geht, haben wir am Abend des 16. Februar dann auch schon eine finale Wertung für euch! Außerdem machen wir den Test: Steuert sich For Honor besser mit Maus und Tastatur oder per Gamepad? Und wie stehen dementsprechend die Chancen im PvP-Modus?

Hier nochmal unser For Honor-Review-Pläne im Überblick:

Dienstag, 14. Februar 2017

Test-Tagebuch, Teil 1: Wie gut ist die Solo-Kampagne von For Honor?

Open-Beta-Fazit: Video zur Testphase und dem Community-Feedback

For Honor Singleplayer: Die ersten 30 Minuten im Video

Mittwoch, 15. Februar 2017

For Honor: PC-Technik im Review - Performance, Bugs und Steuerung (Test-Tagebuch, Teil 2)

Let's Play-Video mit vier Spielern

For Honors Ingame-Shop und Mikrotransaktionen im Video unter die Lupe genommen

Donnerstag, 16. Februar 2017

For Honor Test-Tagebuch, Teil 3: Multiplayer-Review und finale Wertung

Was ist besser-Video: Gamepad oder Maus und Tastatur?

Noch Fragen? Dann schreibt sie uns zusammen mit euren Gedanken und Meinungen zu For Honor und der Beta in den Kommentaren. Wir werden diesen Test-Artikel in den nächsten Tagen mit Updates aktuell halten, bis Ende der Woche dann das finale Review samt Wertung steht.