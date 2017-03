For Honor: ​Update 1.04 verbessert Match-Stabilität

Ubisoft ist bemüht, Probleme und Fehler im Actionspiel For Honor schnell zu beheben. Nun wurde für die PC- und Playstation-4-Version des Titels ein neues Update mit Versionsnummer 1.04 veröffentlicht.

Mit diesem haben die Entwickler mehrere Fehler behoben, um die Performance und Match-Stabilität zu verbessern. Das heißt, die Online-Kämpfe sollten jetzt flüssiger laufen und es sollte nicht mehr zu so häufigen Abbrüchen kommen. Das ist aber nicht das einzige, worum sich der Patch gekümmert hat. Denn außerdem gehört jetzt ein Eroberer-Grafik-Glitch der Vergangenheit ein, der mit dem letzten Update hinzugefügt wurde, welches sich ebenfalls der Sitzungs- und Stabilitätsprobleme angenommen hat.

Wie erwähnt, steht das Update 1.04 vorerst nur für PC und PS4 zur Verfügung. Wer auf der Xbox One spielt, der muss sich etwas länger gedulden. Für diese Fassung erscheint ein Patch in der kommenden Woche. Dieses Update kümmert sich dann zusätzlich um ein Problem, bei welchem ein Spieler Einladungen schicken konnte, obwohl er sich in einem Status befand, in dem niemand seinem Spiel beitreten durfte, wie Kampagnenmodus, Praxis und Ladebildschirm. Außerdem wird eine Option hinzugefügt, um Einladungen zu aktivieren/deaktivieren. Zudem wird die Option für Spieleinladungen nicht länger ausgegraut sein, wenn es einen freien Slot gibt. Ein genaues Datum für den Xbox-One-Patch des Actionspiels For Honor steht momentan noch nicht fest.

Quelle: Forum von Ubisoft