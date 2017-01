For Honor: ​So funktioniert der Krieg der Fraktionen

Aktuell findet bis zum 30. Januar die Closed Beta des Actionspiels For Honor statt. In dieser hauen sich die drei Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter in einem ewigen Krieg die Köpfe ein.

Diese Schlachten werden vom sogenannten "Krieg der Fraktionen" zusammen gehalten, einem Event, über welches während der Closed Beta eine Partei als die Siegergruppe bestimmt werden soll. Wir sind natürlich bei der Beta von Ubisofts Action-Epos dabei und haben uns direkt in den Krieg der Fraktionen gestürzt.

In einem Video stellen wir euch das System vor, erklären, worum es geht und wie es gespielt wird. Zudem erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um eurer gewählten Gruppe zum Sieg zu verhelfen. Denn hierbei spiel Teamplay eine sehr wichtige Rolle. Interessant dabei ist, dass ihr euch eine Spielfigur frei aussuchen dürft. Das bedeutet, dass ihr beispielsweise als Samurai für die Ritter kämpfen und in den Schlachten Punkte für diese sammeln dürft.