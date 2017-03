For Honor: Spieler nutzt Emote, um einem Angriff auszuweichen

Emotes sind in Ubisofts Actionspiel For Honor für den Spielverlauf nicht wirklich wichtig. Sie zeigen die Stimmung der Spieler und sind eigentlich nur nettes, grafisches Beiwerk. Eigentlich...

Denn Reddit-Nutzer TheRealCrayfish setzte die Rückwärtssalto-Emote des Spiels dazu ein, um dem Angriff eines Gegners auszuweichen. Die Animation ist eigentlich nicht dazu gedacht, im Kampf genutzt zu werden, doch TheRealCrayfish beweist, dass es funktioniert. Als er attackiert wird, macht er einen Rückwärtssalto und entgeht damit dem Schlag des Feindes. Der Treffer geht ins Leere. Das sieht sogar noch ziemlich spektakulär aus. Nun will der Spieler herausfinden, ob noch andere Emotes in den Kämpfen diverse Vorteile bescheren.

Ubisoft hat sich hierzu bisher noch nicht geäußert. Doch das wäre ganz gut, denn unter Umständen könnte es sein, dass diejenigen Spieler, die sich die Emotes gegen Geld kaufen, mit ihnen Vorteile gegenüber denjenigen erhalten, welche die Emotes nicht besitzen. So sollte das aber nicht sein. Zu bedenken gilt natürlich, dass man viel Glück haben muss, um den Rückwärtssalto so effektiv zu nutzen, wie TheRealCrayfish das in For Honor geschafft hat. Hierbei spielt dann auch ein möglicher Lag mit eine Rolle.

Quelle: VG247