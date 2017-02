For Honor: Ubisoft kündigt den Season Pass mit neuen Helden an

Wer mehr vom kommenden Actionspiel For Honor haben möchte, der kann sich den Season Pass zulegen, welchen Ubisoft jetzt angekündigt hat.

Im Season Pass enthalten sind:

Sechs brandneue Helden, welche dem Besitzer sieben Tage vor allen anderen Spielern zur Verfügung stehen

Sechs Elite-Outfits zum Anpassen der neuen Helden

"Day 1"- Kriegspaket mit:

Ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden

Drei exklusive Emblem-Umrisse

Drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten

30-Tage Champion-Status, welcher EP-Boosts an Freunde, mehr EP beim Crafting und zusätzliche Beute nach einem Spiel verleiht

Abgesehen von den Sechs Helden und den Elite-Outfits werden die Inhalte des Season Pass schon zum Start von For Honor am 14. Februar zur Verfügung stehen. Zudem erscheinen mit Beginn jeder neuen Saison im Fraktionskrieg zwei neue Helden. Die Helden dürft ihr auch durch die Ingame-Währung Stahl rekrutieren. Stahl erhaltet ihr durch das Abschließen von Matches und Herausforderungen.

Ubisoft kündigte außerdem an, dass innerhalb der kommenden drei Saison weitere kostenlose Updates für das Actionspiel erscheinen werden. Diese enthalten neue Maps, Modi und Ausrüstung. Besitzer eines Season Pass bekommen einige dieser Inhalte früher.

Wer schon vor dem Release mal in For Honor reinspielen möchte, um zu schauen, ob das Spiel etwas für ihn ist, der kann sich an der Open Beta beteiligen, welche von 9. bis 12. Februar stattfindet. In dieser wird auch erstmals der "Vernichtungsmodus" spielbar sein, in dem zwei Teams aus je vier Spielern ohne Wiedereinstieg gegeneinander antreten.

For Honor erscheint am 14. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4.