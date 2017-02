For Honor: ​Open Beta laut Steamcharts mit über 72.000 Spielern

Über die Teilnahme an der Open Beta des Actionspiels For Honor kann sich Ubisoft nicht beschweren. Wie Steamcharts zeigt, waren zwischenzeitlich sogar mehr als 72.000 Spieler online.

Die Open Beta läuft seit dem 9. Februar und findet heute Nacht Ihren Abschluss. Die Anzahl der Teilnehmer in dieser Zeit schwankte natürlich immer wieder uhrzeitbedingt. Samstag Morgen um 9 Uhr waren "nur" 25.607 Spieler online. Die Höchstzahl von 72.047 Spielern wurde am Samstag Abend um 21 Uhr gemessen. Der Schnitt liegt damit also bei rund 50.000 Teilnehmern. Vor allem Freitag und Samstag fanden sich die meisten Tester ein. Die eigentliche Zahl der Tester dürfte sogar noch deutlich über diesen Zahlen liegen, da Steamcharts nur die Personen erfasst, welche For Honor auf PC und über Steam spielen. Konsolenspieler sind gar nicht mit einberechnet.

Diese Zahlen sagen aber noch nichts über den Verkaufserfolg des Spiels aus. Die Open Beta ist kostenlos spielbar, weswegen sich sehr viele Spieler einfinden, um sie auszuprobieren. Wie viele dann For Honor kaufen, ist nicht zu sagen. Sicherlich werden manche Teilnehmer der Open Beta begeistert sein und sich das Action-Epos zulegen, andere aber bestimmt auch nicht. Dennoch kann Ubisoft stolz darauf sein, so viele Spieler für die Testphase gewonnen zu haben.

For Honor erscheint am 14. Februar offiziell für PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle: Steamcharts