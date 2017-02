For Honor: ​Schlechte Peer-to-Peer-Netzwerkverbindungen frustrieren viele Spieler

In einem Onlinespiel mit schnellen Kämpfen ist eine gute, stabile und flotte Netzwerkverbindung wichtig. Und gerade über diese ärgern sich manche Spieler von Ubisofts Action-Epos For Honor aktuell.

Das Spiel nutzt für die Verbindungen ein Peer-to-Peer-System, wie es bei vielen Multiplayer-Kampfspielen zum Einsatz kommt und im Grunde dort auch gut funktioniert. Nicht aber bei den Mehrspieler-Gefechten von For Honor. Gerade die 4-gegen-4-Modi leiden unter Netzwerkproblemen. Peer-to-Peer-Verbindungen haben dann mit Problemen zu kämpfen, wenn mehrere Spieler an einem Match teilnehmen. Doch Ubisoft erklärte, dass das System von For Honor etwas anders funktionieren würde. Die Spiele würden nicht auf einen Spieler als Host zurückgreifen, sondern alle Teilnehmer als Hosts nutzen. Doch so richtig rund laufen will das offenbar nicht. Es kommt bei manchen Fans immer wieder zu Verbindungsabbrüchen oder zu sich durch die Gegend teleportierenden Feinden.

Da For Honor aber kein MMORPG ist, mit Servern, auf denen sich Hunderte oder Tausende Spieler tummeln, müsste das Unternehmen sehr viele Server für die Matches aufsetzen, was sehr teuer werden könnte. Die Peer-to-Peer-Lösung ist also auch eine Kostenfrage. In den Reviews auf Steam zeigen sich die Fans daher zwiegespalten, denn vielen gefällt das Actionspiel an und für sich sehr gut, doch die Verbindungsprobleme stören.

So schreibt der Spieler Osenia in seinem Steam-Review: "Das Spiel an sich (Singleplayer kann KOMPLETT vernachlässigt werden außer für Unlocks) spielt sich Flüssig und macht Spaß, die Characktere sind (außer High-Level Warden) schön gebalancd. Wieso dann Daumen runter ? Besonders in Deathmatch stört das Verlassen von Spielern aufgrund von Peer-to-Peer; UNGLAUBLICH nerfig und kann das Match durch den Infinite Loading Screen komplett vernichten."

Dem stimmt der Spieler [Ger] Tungdil zu und meint: "An sich ist das Spiel recht gut. Auf jeden Fall kann man sich von der Grafik fesseln lassen, genauso wie vom Spielprinzip an sich... au ja die dollen Server die (trotz 100k Leitung) jedes 2. Game während dem Spiel die Grätsche machen. "

Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Multiplayer-Modus von For Honor gemacht? Habt ihr ebenfalls mit Netzwerkproblemen zu kämpfen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.





Quelle: VG247