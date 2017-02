For Honor: Grafikvergleich PC - Konsole und PC Min vs. Max

Ubisofts For Honor sieht fantastisch aus. Detailreiche Texturen und grandiose Effekte erschaffen eine stimmige Atmosphäre für das Actionspiel.

Derzeit findet die Open Beta statt, der Release folgt am 14. Februar. Wir haben uns die Konsolenversionen und die PC-Fassung angeschaut und bieten euch einen Grafikvergleich zwischen der Xbox One, der Playstation 4 und dem PC. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen, vor allem zwischen PC und Xbox One, fallen sehr gering aus. Am PC wirken manche Texturen, beispielsweise die einiger Steine, ein wenig detaillierter. Die Version für Playstation 4 macht einen etwas blasseren Eindruck.

Außerdem stellen wir die minimalen Grafikeinstellungen den maximalen auf PC gegenüber. Hier sind die Unterschiede deutlich zu erkennen. Die Texturen bei minimalen Einstellungen sind weniger detailreich als die der maximalen Grafikeinstellungen. Zudem fällt bei maximalen Details eine dichtere Vegetation auf. Aber selbst mit minimalen Einstellungen macht For Honor noch eine richtig gute Figur auf dem PC.

Die Open Beta läuft noch bis zum 12. Februar, der offizielle Release des Actionspiels folgt dann am 14. Februar auf PC, Xbox One und Playstation 4.