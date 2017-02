For Honor: ​Beta-Phasen lockten über 6 Millionen Spieler

Seit dem gestrigen Dienstag ist das Actionspiel For Honor endlich erhältlich. Dem Release ging eine offene Betaphase auf PC und Konsolen voraus - und diese entpuppte sich als äußerst erfolgreich: Wie die Seite VG24/7 berichtet, hat Ubisoft die offiziellen Spielerzahlen bekannt gegeben, und die können sich sehen lassen. Alle Beta-Phasen zusammengenommen zogen über sechs Millionen Spieler in den digitalen Kampf, drei Millionen davon in der jüngsten Open Beta. Auch PC-seitig stellte sich die Testphase als großer Erfolg heraus: 1,8 Millionen PC-Spieler sollen For Honor insgesamt ausprobiert haben - laut Ubisoft eine der größten Beta-Phasen in der Geschichte des Unternehmens. Zusammengenommen sollen PC- und Konsolenspieler insgesamt auf mehr als zwei Milliarden Spielminuten gekommen sein.

In For Honor schließt ihr euch den Wikingern, Rittern oder Samurai an, um in wilde Multiplayer-Schlachten zu ziehen - aber auch Singleplayer-Enthusiasten sollen auf ihre Kosten kommen. Im Fazit-Video haben unsere PC-Games-Redakteure Matti und Olli kürzlich ausführlich über ihre Erfahrungen mit der Open Beta des Spiels gesprochen. Ein weiteres Video bietet bereits jetzt einen Grafikvergleich zwischen PC- und Konsolenfassung beziehungsweise minimalen und maximalen Grafikeinstellungen auf dem PC. Hier geht's zu unserem Test-Tagebuch zu For Honor. Für weitere Neuigkeiten, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um For Honor haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: VG24/7