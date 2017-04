For Honor: Wiedergutmachung nach Server-Schwierigkeiten

In dieser Woche hat Publisher Ubisoft ein neues Update (Version 1.06) für alle Plattformen von For Honor veröffentlicht. Allerdings sorgte der Patch - besonders bei den PC-Spielern - für einige Schwierigkeiten. Darüber hinaus waren die Server am vergangenen Donnerstag für kurze Zeit vollständig offline, wodurch der Action-Titel nicht spielbar war. Nun hat Ubisoft eine Wiedergutmachung für die aufgetretenen Probleme angekündigt, die bereits heute (28.04.17) an alle Spieler verteilt wird.

So dürfen sich For Honor-Kämpfer auf allen Plattformen über drei Tage Champion-Status freuen. Damit erhalten Spieler mehr Stahl und Erfahrungspunkte nach abgeschlossenen Partien. Auch das Team wird mit einem kleinen Bonus belohnt. Zuletzt hat das Entwicklerteam die erste Saison des Titels offiziell beendet. Zeitgleich mit dem Launch von zwei neuen Charakter-Klassen, startet die zweite Saison am 16. Mai 2017 zeitgleich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Twitter