For Honor: Wappen-Tutorials für Pokémon, Zelda und mehr

Am vergangenen Dienstag wurde Ubisofts For Honor offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Multiplayer haben alle Spieler die Möglichkeit, ein eigenes Emblem zu erstellen, das im Kampf gegen andere Spieler auf der Rüstung oder dem Schild zu sehen ist. Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können die Wappen nach Lust und Laune erstellt werden. Da es allerdings nicht möglich ist, die erstellten Embleme mit anderen Spielern zu teilen, wurden im Internet bereits erste Video-Tutorials veröffentlicht.

Kurz nach dem Launch des Spiels stehen bereits viele verschiedene Embleme zur Auswahl. Unter anderem wird in einem Tutorial erklärt, wie man das Hylia-Schild aus The Legend of Zelda in For Honor ganz einfach nachbauen kann.



Aber auch Fans der Pokémon-Reihe kommen bei For Honor voll auf ihre Kosten. Mit diesem Tutorial können Spieler ihre Ausrüstung mit dem Design eines Pokéballs verzieren.



In weiteren Tutorial-Videos erhaltet ihr eine Anleitung, wie ihr das Design von Captain Americas Schild im neuen Ubisoft-Titel erstellen könnt. Darüber hinaus stehen bereits Videos für das Logo von Red Bull oder der Automarke Ferrari zur Verfügung. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.