For Honor: Das nächste Update - neue Emotes und Balancing

Jede Woche spricht das Entwicklerteam von For Honor in einem Live-Stream auf Twitch über alle Neuigkeiten rund um den Action-Titel von Publisher Ubisoft. In der aktuellsten Folge sprachen die Entwickler über erste Details zu anstehenden Veränderungen am Spiel und gaben bekannt, dass noch in der laufenden Woche ein neues Update mit weiteren kosmetischen Inhalten erscheint. Nachdem letzte Woche neue Ornamente an der Reihe waren, soll es diesmal weitere Emotes geben. Die entsprechenden Animationen befinden sich bereits seit einiger Zeit im Quellcode von For Honor und werden teilweise sogar von den KI-Bots verwendet. Zusätzlich wird der kommende Patch einige Balancing-Anpassungen sowie Fehlerbehebungen an For Honor vornehmen.



Laut Eric Pope (Community Developer bei Ubisoft) wird im Zuge des Updates auch den Ausrüstungswerten geschraubt - besonders im Zusammenhang mit den oft kritisierten Rache-Builds. Im Gespräch seien bei Ubisoft auch von vielen Spielern geforderte 4-gegen-4-Spielmodi ohne aktivierte Item-Vorteile. Konkrete Zusagen für ein solches Feature gab es allerdings nicht. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Twitch