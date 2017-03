Bereits in dieser Woche haben wir über die Unzufriedenheit der For Honor-Community berichtet, die ihre Kritik an der aktuellen Balance der Echtgeld-Währung "Stahl" geäußert haben. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die einzige Sache, mit der die Fans derzeit unzufrieden sind. Im offiziellen Reddit-Forum zum Ubisoft-Titel wurde nun eine ausführliche To-Do-Liste veröffentlicht, die vom Entwicklerteam abgearbeitet werden soll. Mehrere Mitglieder der For Honor-Community haben dafür ihre Vorschläge eingereicht.

Die Liste fasst viele bekannte Probleme des Actionspiels zusammen, die bereits in den vergangenen Wochen genannt worden sind. An erster Stelle stehen dabei die vielen Verbindungsabbrüche, die regelmäßig während einer Partie auftauchen. Darüber hinaus werden Probleme mit Karten und der Balance des Spiels angesprochen. Vorschläge für neue Spielmodi sowie Strafen für frühzeitige Quitter lassen sich ebenfalls auf der To-Do-Liste finden. Darüber hinaus äußert die Community erneut Kritik am aktuellen "Stahl"-System und kommt dem Team bei Ubisoft mit verschiedenen Änderungen entgegen. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit