For Honor: ​Überraschend niedrige PC-Anforderungen bekannt gegeben

Ubisoft hat die finalen PC-Systemvoraussetzungen für For Honor bekannt gegeben. Ihr findet diese zusammengefasst in der Tabelle unterhalb. Wie ihr sicherlich umgehend feststellen werde, ist For Honor demnach offenbar deutlich weniger fordernd als viele andere aktuelle Titel der "AAA"-Kategorie. Für die gängige 1080p-Auflösung mit High-Settings und (durchschnittlich) 60 Bildern pro Sekunde soll beispielsweise schon eine Grafikkarte vom Kaliber Nvidia GeForce GTX 680 beziehungsweise AMD Radeon R9 280X mit jeweils nur 2 Gigabyte Videospeicher ausreichend sein. Zum benötigten Festplattenplatz hat Ubisoft übrigens noch keine Aussage getroffen.

Erscheinen wird For Honor am 14. Februar, also in etwa drei Wochen. Vom 26. bis 29 Januar findet noch eine weitere geschlossene Beta-Testphase statt. Anmeldungen hierfür nimmt Ubisoft nach wie vor entgegen. Solltet ihr einen Key ergattern, könnt ihr so bereits vor Release herausfinden, ob For Honor tatsächlich dermaßen niedrige Anforderungen an die PC-Hardware stellt. Wer vorbestellen möchte, hat die Wahl zwischen Standard, Deluxe, Gold und einer umfangreich ausgestatteten Collector's Case Edition. Als Preorder-Bonus winkt unter anderem das sogenannte Vermächtnis-Paket mit drei exklusiven Outfits. Alle weiteren News und Infos zur Mittelalter-Schlachtplatte findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor.



Minimale Hardware (für 720p @ 30 Fps bei Low-Settings) Empfohlene Hardware (für 1080p @ ~ 60 Fps bei High-Settings) Windows Windows 7, 8,1, 10 (64-bit) Windows 7, 8,1, 10 (64-bit) CPU Intel Core i3-550 // AMD Phenom II X4 955 Intel Core i5-2500K // AMD FX-6350 RAM 4 GB 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX660, 750 Ti, 950, 1050 // AMD Radeon HD6970, HD7870, R9 270, R9 370,RX460 NVIDIA GeForce GTX680, 760, 970, 1060 // AMD Radeon R9 280X, R9 380, RX470 VRAM 2 GB 2 GB Festplatte kA