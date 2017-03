Manche Spieler scheinen bei der Erstellung ihrer Mehrspieler-Embleme in For Honor über die Stränge zu schlagen. Ein auf Reddit.com veröffentlichter Screenshot zeigt ein Team, das ein Hakenkreuz als Emblem wählte. "Wir haben ein Nazi-Emblem-Team dominiert", schreibt der Spieler, der das Bild auf Reddit öffentlich machte. Es dauerte nicht lange, bis Eric Pope, Community Developer bei Ubisoft, das Bild kommentierte: "Schritt 1: Besiegt Nazis, wenn ihr sie im Spiel seht. Schritt 2: Meldet Nazis, wenn ihr sie im Spiel seht. Schritt 3: Macht unsere Community zu einem besseren Ort." Der Ubisoft-Mitarbeiter weist Spieler somit nochmals auf die Meldefunktion in For Honor hin. Nach jeder Runde könnt ihr einen Störenfried mit der Angabe eines Grundes melden.

Der Großteil der Spieler bastelt sich mit dem auf geometrische Grundformen beschränkten Emblembaukasten wahre Kunstwerke zusammen, wie allein eine kurze Suche im Subreddit zu For Honor zeigt. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor. Das Actionspiel ist seit dem 14. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich. Zuletzt veröffentlichten die Entwickler neben einem kleinen Content-Update auch mehrere Patches, um For Honor kontinuierlich zu verbessern. Die Aktualisierungen schrauben unter anderem am Balancing der einzelnen Klassen. Wie gut die Schwertaction geworden ist, lest ihr in unserem Test zu For Honor.