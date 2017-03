For Honor: Turniersperre für Friedenshüterin - sie ist zu stark

Spieler von For Honor haben die Friedenshüterin zur stärksten Heldin erklärt und fordern eine Schwächung des Charakters. Bereits seit dem Launch im Februar 2017 beschweren sich viele Fans über die Stärke der Klasse. Als erste Maßnahme wird der Veranstalter Major League Gaming (MLG) die Friedenshüterin in einem anstehenden Turnier komplett ausschließen. Dabei handelt es sich vorerst aber um eine Art Testlauf. Danach dürfen teilnehmende Spieler in einer Umfrage entscheiden, ob der Friedenshüterin-Bann auch in kommenden Wettbewerben bestehen soll.

Das Hauptproblem der Heldin sind die schnellen, leichten Angriffe, die relativ flott hintereinander genutzt werden können und extrem schwierig zu verteidigen sind. Einem Bericht von Eurogamer zufolge, passt das nicht mit der Spielweise von For Honor zusammen. Der Action-Titel sollte eher auf Gedankenspiele mit dem Gegner basieren und nicht nur auf bloßen Reflexen. Gerade das etwas langsame Gameplay unterscheidet das Spiel von Ubisoft von der Konkurrenz. In einem YouTube-Video wird an Beispielen erklärt, warum die Friedenshüterin zu stark ist.



Bislang gibt es noch keine Informationen über einen kommenden Patch, der das Balancing etwas beeinflussen wird. Ubisoft sagte gegenüber Eurogamer, dass man sehr vorsichtig mit solchen Veränderungen sei, aber es hier und da immer eine Veränderung geben werde.

