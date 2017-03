For Honor: Strafen für AFK-Farmer ab dieser Woche

For Honor ist alles andere als problemfrei gestartet. Für manche Schwierigkeiten sind die Entwickler verantwortlich (mangelhafte Item-Balance), andere Probleme verursachen vor allem die Spieler selbst. Gerade in einigen "gegen die KI"-Matches finden sich zunehmend Mitspieler, die gar nicht mitspielen. Stattdessen laufen ihre Charaktere am Startpunkt im Kreis. Das ist kein friedlicher Protest gegen den Krieg in For Honor, sondern AFK-Farmen. Spieler sorgen also lediglich (zum Beispiel mit einem Gummiband) dafür, dass sich ihr Charakter bewegt um nicht durch Inaktivität vom Server zu fliegen - und tun irgendetwas abseits von For Honor, während ihr Karussell-Krieger von einem Match ins nächste springt und Erfahrungspunkte sowie Item-Belohnungen einsammelt.

Besonders beliebt sind dafür Partien im Herrschafts-Modus gegen die KI - das wiederum bringt "ehrliche" Spieler mitunter zur Verzweiflung, da manche der täglichen Aufgaben auch gelegentlich Matches in just diesem Modus erfordern. Über die offizielle Webseite äußerten sich die Entwickler nun zum Problem der AFK-Farmer und kündigen an, ab dieser Woche gegen die Störenfriede vorzugehen. Das sei eine "Top-Priorität", heißt es - an den Kragen soll es allen Spielern gehen, die wiederholt lieber mit Gummibändern als mit ihren Mitstreitern spielen.

For Honor: AFK-Strafmaß bleibt unklar

Offen lässt das Team von For Honor derweil, welche Strafen den AFK-Farmern konkret aufgedrückt werden. Wer erstmals erwischt wird, der wird verwarnt. Wer anschließend weitermacht, der kann sich eine der für For Honor möglichen Strafen einhandeln. Die wiederum wurden von Ubisoft kürzlich vorgestellt und reichen bis zu temporären oder permanenten Sperren. Wie stark AFK-Farmern auf die Finger gehauen wird? Dazu heißt es lediglich: "Die letztlich ergriffenen Maßnahmen richten sich nach der Schwere des Vergehens und werden von Fall zu Fall nach Ubisofts Ermessen festgelegt".

