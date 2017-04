For Honor: Starttermin für 2. Saison und Neuerungen bekannt gegeben

Ubisoft hat den Starttermin für die zweite For-Honor-Saison "Shadow & Might" bekannt gegeben. Los geht's demnach am 16. Mai, zeitgleich auf PC, PS4 und Xbox One. Dann betreten zwei neue Kämpfer das Schlachtfeld: der Shniobi auf Seiten der Samurai und der Zenturio auf Seiten der Ritter. Direkten Zugriff auf diese haben aber nur Season-Pass-Inhaber. Alle anderen können Shinobi und Zenturio erst eine Woche später gegen "Stahl", so heißt die Ingame-Währung von For Honor, freischalten.

Außerdem wird es in For Honor - Season 2 zwei neue Schlachtfelder ("Die Schmiede", "Tempelgarten") geben, auf denen die Spieler ihre - hoffentlich - erlerntes Kampf-Skills unter Beweis stellen müssen. Weitere Neuerung ist die neue Seltenheits-Art "Epische Ausrüstung", die den Rüstungswert erhöht. Damit zusammenhängend wird auch die gesamte Ausrüstungsstatistik neu gestaltet. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor.