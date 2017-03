In der vergangenen Woche haben Spieler der For Honor-Community ausgerechnet, dass man insgesamt rund 700 Euro ausgeben muss, um alle Inhalte im Spiel mit der Währung "Stahl" zu erhalten. Wer sich die Stahl-Währung erspielen möchte, müsste stattdessen über zweieinhalb Jahre mit For Honor verbringen, bis die - derzeit verfügbaren - Gegenstände freigeschaltet werden können. Daraufhin wurde das Entwicklerteam von Ubisoft stark kritisiert. In der letzten Ausgabe des wöchentlichen Entwickler-Livestreams äußerten sich nun Game Director Damien Kieken und Community-Developer Emile Gauthier zu den Vorwürfen.

Demnach sei es Absicht, dass Spieler nicht alle Gegenstände in For Honor freischalten können. Die beiden Entwickler vergleichen ihr Spiel dabei mit Rollenspielen oder MOBAs. Demnach haben Spieler dort auch meist nicht die Absicht, alles für einen speziellen Charakter freizuschalten. Im Rahmen der Entwicklung war sich das Team einig, dass sich Spieler auf drei oder vier Kämpfer beschränken und für diese verschiedene Inhalte sammeln würden. Aktuelle Daten zeigen sogar, dass sich viele Besitzer von For Honor auf nur einen Charakter fokussieren. Kosmetische Inhalte werden vom Entwicklerstudio eher als End-Game-Content angesehen.

Trotzdem sei es dem Game Director Damien Kieken wichtig, dass alle Dinge im Spiel auch ohne Echtgeld freischaltbar sind. Spielern, die alle Gegenstände sammeln möchten, riet er allerdings, sich andere Ziele vorzunehmen. Bereits am 23. März 2017 veröffentlicht Ubisoft neue kosmetische Inhalte - dabei handelt es sich um Elite-Outfits für mehrere Klassen im Spiel. Weitere Meldungen zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameStar