For Honor: Patch 1.03 heute zum Download - Viele Balancing-Anpassungen

Ubisoft veröffentlicht den Patch 1.03 für For Honor. Wie der Publisher im Forum zum Actionspiel mitteilt, lässt sich das Update ab 14 Uhr für die PC-Version herunterladen. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen sich noch ein wenig auf den Patch gedulden. Für die beiden Konsolen erscheint das Update etwas später. Lange kann es aber nicht mehr dauern: Nach Angaben von Ubisoft befindet sich die Aktualisierung bereits zur Abnahme bei Sony und Microsoft. Dementsprechend dürfte mit der Veröffentlichung des Updates in den kommenden Tagen zu rechnen sein.

In einem ausführlichen Changelog teilen die Entwickler mit, welche Änderungen der Patch 1.03 für For Honor aufspielt. Neben verschiedenen Fehlerbehebungen passt das Update auch das Balancing im Actionspiel an. Die meisten Änderungen erfährt die Walküre. "Die Änderungen, die wir bei den letzten technischen Tests eingeführt haben, beeinflussten die Duell-Fähigkeiten der Walküre zu stark. Nachdem sie zuerst im Duell überlegen war, ist sie nun mit weitem Abstand auf dem letzten Platz. Geben wir ihr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel sind einige ihrer Aktionen nun wieder schneller", erklären die Entwickler. Mit dem Patch erhöht sich etwa der Schaden durch den Überfall-Stoß und Hieb des Jägers von 12 auf 17.

Zudem wurde bei allen Kämpfern die Deckungsdurchbruch-Mechanik wieder zu der der Beta-Phase zurückgesetzt, "damit die Fähigkeit nützlicher wird". Ihr könnt nun einen Deckungsdurchbruch kontern, sofern eure Deckung während des Beginns eines Deckungsdurchbruchs gebrochen wird. Welche weiteren Änderungen der Patch 1.03 für For Honor mitbringt, erfahrt ihr im verlinkten Changelog. Aktuelle Meldungen rund um For Honor fassen wir auf unserer Themenseite zum Actionspiel zusammen. Übrigens: Als Entschädigung für die Server-Ausfälle am vergangenen Wochenende erhalten Spieler den Champion-Status für drei Tage.