For Honor: ​PC-Hotfix heute zum Download - Das ändert sich

Ubisoft kündigt einen Patch für die PC-Version von For Honor an. Wie die Entwickler im Forum zum Actionspiel mitteilen, soll das Update heute um 14 Uhr deutscher Zeit als Download bereitstehen. Das Update konzentriert sich vorrangig auf die Fehler, die von Spielern zuletzt gemeldet wurden. Behoben werden soll etwa ein Bug, der bereits seit der Beta bestand: Der Hotfix schafft nach Angaben der Entwickler Fehlermeldungen in Verbindung mit dem EasyAntiCheat-Programm aus der Welt. Ferner sollen EasyAntiCheat-Fehler behoben werden, die einen Spielstart von For Honor auf PC verhinderten.

Welche Änderungen der Patch für die PC-Version von For Honor außerdem aufspielt, entnehmt ihr den nachfolgend platzierten Patchnotizen. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor. Wer Probleme mit For Honor haben sollte, dem sei der verlinkte Artikel empfohlen. Dort gehen wir auf bekannte Fehler ein und teilen verschiedene Lösungsansätze mit. Wie gut das Actionspiel geworden ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zu For Honor. Schaut unbedingt auch in unserem Tipps-Bereich vorbei. Dort halten wir neben einem Guide für die Collectibles auch Hinweise zu den einzelnen Stats in For Honor bereit. For Honor ist für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Das Actionspiel kam am 14. Februar auf den Markt.

For Honor: Patchnotes zum PC-Hotfix

Easy AntiCheat FIXED: Updated the error messaging for certain Easy AntiCheat notifications to make them more user friendly FIXED: Error that was incorrectly blocking some players from entering the game

Steam Controller users will no longer be kicked as inactive (AFK) when providing controller input

Addressed bugs in the the shutdown process FIXED: game sometimes storing borderless in the options on shutdown FIXED: game still showing in taskbar after pressing x. When clicked you would see a small window without borders that closes shortly after.

Addressed several PC startup/full screen bugs FIXED: game starting in window mode when clicking somewhere else during startup FIXED: game switch display mode twice on startup FIXED: game switching to borderless when ALT+ENTER after previous switch to full screen failed

Fixed the caching of settings on game minimization FIXED: Incorrect window positions being stored in options when game is minimized

A message will now be displayed on BOOT if Intel GPU driver is below min specs

Quelle: Ubisoft