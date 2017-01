For Honor: Open-Beta in Kürze? Twitch-E-Mail nennt Termin

Publisher Ubisoft bereitet angeblich eine For Honor Open-Beta vor, wie sich einer im NeoGaf-Forum veröffentlichten E-Mail von Twitch Prime entnehmen lässt. Die Nachricht skizziert eine Roadmap für anstehende For-Honor-Events: Für das Wochenende vom 9. bis 12. Februar kündigt die E-Mail etwa eine offene Testphase zur Ubisoft-Action an. Publisher Ubisoft bestätigte einen offenen Beta-Test zu For Honor bislang zwar nicht. Unwahrscheinlich dürfte eine für alle Spieler zugängliche Testphase aber nicht sein. Mit einer offenen Beta könnte Ubisoft For Honor kurz vor dem Release einem weiteren Stresstest unterziehen - und letzte Anpassungen für den Launch vornehmen.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor. Am vergangenen Wochenende führte Ubisoft bereits einen geschlossenen Beta-Test durch - Spieler benötigten einen Key, um teilzunehmen. Für eine offene Beta wäre ein entsprechender Download-Code nicht notwendig: Der zum Spielen benötigte Client ließe sich von allen Spielern auf PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterladen.

Zuletzt gab Ubisoft eine Partnerschaft mit Twitch Prime für For Honor bekannt. Spieler der geschlossenen Beta dürfen sich demnach auf Belohnungen freuen, die sie in der ab dem 14. Februar erhältlichen Vollversion einlösen können. Zudem erhalten Twitch-Prime-Mitglieder ab dem Release einen über zehn Tage andauernden Champion-Status. Der Status verschafft Spielern einen Erfahrungspunkte-Boost, der mit Freunden geteilt werden kann. Weitere Vorzüge für For Honor: mehr Erfahrungspunkte bei der Herstellung von Gegenständen, zusätzliche Belohnungen zum Ende einer Schlacht und ein einzigartiges Emblem, mit dem ihr euren eigenen Krieger personalisieren könnt.

