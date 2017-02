For Honor: Wir verlosen 5 PC-Keys für die Deluxe Edition!

Ubisoft bringt mit For Honor ein bildgewaltiges Mittelalter-Geplänkel für PC und Konsolen. Wahlweise in der Singleplayer-Kampagne oder auf den Online-Schlachtfeldern, stürzt ihr euch als tapferer Ritter, brutaler Wikinger und tödlicher Samurai ins Getümmel. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von For Honor am 14. Februar 2017 verlosen wir tolle Preise!

In Zusammenarbeit mit Gamesplanet.com könnt ihr einen von insgesamt fünf PC-Keys für die For Honor Deluxe Edition gewinnen. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch noch kosmetische Extras wie schmückende Einzelteile für die Helme aller drei Klassen im Actionspiel. An der Verlosung könnt ihr mit einem Klick auf den Link weiter unten teilnehmen.

Ihr müsst euch jedoch nicht auf euer Glück verlassen, sondern könnt For Honor bei Gamesplanet.com zum reduzierten Preis vorbestellen! Sowohl die Standardversion als auch die Deluxe Edition für den PC gibt's für günstige 47,99 Euro! Wer es exklusiver mag, greift zur For Honor Gold Edition (69,99 Euro, Preisersparnis von 30 Prozent) mit zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition auch noch den Season Pass enthält! Letzterer gewährt euch Zugriff auf die kommenden Spielinhalte für For Honor.

Das Vorbestellen bei Gamesplanet.com lohnt sich aber auch aus einem anderen Grund: Wer seinen For Honor Key vor dem Release über Gamesplanet.com bezieht, erhält das "Vermächtnis-Paket" mit drei exklusiven Helden-Monturen gratis dazu. Eine Übersicht der For Honor Angebote bei Gamesplanet.com haben wir weiter unten noch eimmal für euch zusammengefasst.

For Honor bei Gamesplanet.com günstig vorbestellen

Auf der Webseite von Gamesplanet.com findet ihr viele weitere Angebote!



Das Gewinnspiel läuft vom 07. Februar bis einschließlich 13. Februar 2017 um 23:59 Uhr. Die Keys werden den glücklichen Gewinnern im Anschluss automatisch via E-Mail zugestellt. In der Mail findet ihr eine genaue Anleitung, wie ihr eure For Honor Deluxe Edition kostenlos bei Gamesplanet.com aktivieren könnt. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.