For Honor: Das passiert, wenn ein feindliches Hauptquartier eingenommen wird

Bei Ubisofts Online-Hack-and-Slay-Spiel For Honor tobt der Fraktionskrieg. Im Multiplayer-Modus bekämpfen sich Ritter, Wikinger und Samurai und sammeln nach jeder Runde Punkte für die entsprechende Fraktion. Diese Punkte können dann entlang der umkämpften Frontlinie verteilt werden, um eigene Gebiete zu verteidigen oder fremde Länder zu erobern. Bisher war es Spielern nicht bekannt, was passiert, wenn eine Fraktion bis zum gegnerischen Hauptquartier vordringt und dieses erfolgreich einnehmen kann. Es wurde viel spekuliert. Wird eine extra Belohnung ausgeschüttet oder gibt es eine spezielle Mission? Die Antwort auf diese Frage ist nun da.

Im Laufe des gestrigen Nachmittags schaffte es die Fraktion der Samurai, sich ihren Weg bis vor die Tore des Hauptquartiers der Ritter freizukämpfen. Kurz darauf besetzten die japanischen Krieger die feindliche Basis und eroberten diese. Was dann passierte ist ziemlich ernüchternd. Es geschah nämlich gar nichts und der Fraktionskrieg ging ganz normal weiter. Viele Spieler und Mitglieder der For Honor-Community zeigen sich über diesen Umstand ziemlich enttäuscht, denn die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Bisher sind keine Pläne von Ubisoft bekannt, daran etwas zu ändern. Doch vielleicht erreicht die aktuelle Kritik die Ohren des Publishers und führt dazu, dass in Zukunft eine Belohnung eingebaut wird.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu For Honor findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dem unspektakulären Umstand haltet, dass nach der Eroberung eines feindlichen Hauptquartiers nichts passiert und das Spiel ganz normal weiter geht, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben.

Quelle: Gamepro