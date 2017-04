For Honor: Flussfeste und Oberburg nach Sperre wieder spielbar

In den vergangenen Wochen standen die Karten "Flussfeste" und "Oberburg" in For Honor nicht zur Verfügung. Laut Ubisoft gehörten die Wikinger-Arenen zu den Gründen, warum Spieler in 4 vs. 4-Matches regelmäßig von den Servern geflogen sind. Das Entwicklerteam scheint die Probleme nun allerdings behoben zu haben und hat die Karten wieder für das Spiel freigegeben. Nachdem Flussfeste bereits kürzlich zurückkehrte, wird auch Oberburg wieder in der Map-Rotation auftauchen.



Warriors, we are happy to re-introduce the High Fort map to the game! It should appear in your playlist throughout the day. pic.twitter.com/4wlnBF71kT — For Honor (@ForHonorGame) 5. April 2017

Ein spezielles Update muss für diese Änderung nicht heruntergeladen werden. Allerdings erwartet die Community heute neue Informationen zum nächsten großen Patch für For Honor. Gegen 19:00 Uhr findet die nächste Ausgabe des "Warrior's Den"-Livestreams mit einigen Entwicklern des Action-Titels statt. Erst in der vergangenen Woche riefen Teile der Community zu einem Boykott des Spiels auf. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.