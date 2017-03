In For Honor wird, zumindest wenn man den Titel wörtlich nähme, um die "Ehre" auf dem virtuellen Schlachtfeld gekämpft. Wie ernst es den Spielern tatsächlich damit ist, versuchte der Youtuber "StandardAce" in einem Experiment herauszufinden. Er blieb immer wieder kurzfristig bei Multiplayer-Partien inaktiv, unter irgendwelchen ausgedachten Vorwänden. Seinen Mit- und vor allem auch den Gegenspielern teilte er via Ingame-Chat mit, vorübergehend "AFK" (Gamer-Kürzel für "Away from Keyboard") zu sein.

Was dann passierte, zeichnete "StandardAce" auf. Das entsprechende Video findet ihr oberhalb. Überraschenderweise holte sich fast kein Gegner den simplen Kill ab. Die offenbar einzige Ausnahme ist am Ende des Clips zu sehen. Demzufolge nehmen es die Spieler von For Honor mit dem Ehrbegriff also durchaus ernst, was so nicht zwingend zu erwarten war. Allerdings besitzt das Experiment natürlich keinerlei repräsentative Aussagekraft. Dass es euch genauso ergeht wie "StandardAce", wenn ihr in For Honor AFK geht, lässt sich nicht absehen. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf wie gewohnt auf der Themenseite zu For Honor.