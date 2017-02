For Honor: Erste Account-Sperren - wie Ubisoft gegen Cheater vorgeht

Wenn Wikinger das Fliegen lernen oder Ritter als unsterbliche Geister über das Schlachtfeld spuken - dann treiben wohl auch in For Honor die ersten Cheater ihr Unwesen. In den offiziellen Foren gibt es bereits erste Berichte über Spielverderber - und mittlerweile meldeten sich auch die Entwickler zu Wort. "[...] das gesamte Entwicklerteam hinter For Honor ist entschlossen, ohne Unterlass gegen Spieler vorzugehen, die sich durch den Einsatz von Hacking-Programmen einen Vorteil verschaffen wollen", heißt es im Statement.

Ubisoft vs. Hacker - von The Division gelernt

Bereits seit den Beta-Tests sollen entsprechende Anti-Cheat-Tools im Einsatz sein - für die das For-Honor-Team auch nicht komplett bei null anfing. In Rainbow Six: Siege und The Division gemachte Erfahrungen sollen in die Entwicklung des Cheater-Schutz eingeflossen sein. Besonders The Division mit seinen zahllosen Cheat-Problemen dürfte da ein ergiebiger Quell gewesen sein. "Wir arbeiten unermüdlich daran, die Anti-Cheat-Maßnahmen zu verbessern und möglichst schnell Verhaltensweisen zu identifizieren, die sich auf eure Spielerfahrung auswirken", schreiben die Entwickler, die außerdem dazu aufrufen, verdächtige Spieler zu melden.

Die ersten Account-Sperrungen für das Live-Spiel wurden angeblich auch bereits verteilt. Im Support-Bereich veröffentlichte Ubisoft weitere Details zu den möglichen Strafen für unfeines Verhalten in For Honor. Spielern drohen demnach entweder Verwarnungen, zeitlich begrenzte (3 bis 10 Tage) oder dauerhafte Sperren. Dabei handelt es sich natürlich nicht nur um Strafen für Cheater. Ebenfalls geahndet werden unter anderem:

Account-Handel, Betrug, Falschaussagen

Belästigung anderer Spieler

der Versuch, sich als Ubisoft-Mitarbeiter auszugeben

von Nutzern erstellte Inhalte (wie Embleme), die anstößig, verletzend oder beleidigend sind

unangemessene Nutzernamen

Werbung