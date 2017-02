Gleiche Chancen für alle Spieler: Fairness ist in Multiplayer-Titeln wichtig, deshalb führen Publisher und Entwickler den Kampf gegen Cheater im Interesse aller. Auch Ubisoft geht aktiv gegen Cheater vor, jüngst etwa in For Honor. Dabei hat es der Publisher jedoch offenbar zu weit getrieben: Wie Reddit-Nutzer "tmlorfing" meldet, kassierte er einen Ban, obwohl er das Mittelalter-Actionspiel überhaupt nicht besitzt. Zum Beweis veröffentlichte er einen Screenshot von seiner Uplay-Bibliothek.

For Honor: Spieler kassieren Ban, obwohl sie Actiontitel nicht besitzen (1) Quelle: i.imgur.com

Er habe seinerzeit an der For Honor Beta teilgenommen, die später veröffentlichte Verkaufsversion aber nicht erstanden, versichert "tmlorfing". Nun soll er des "Cheatings" überführt worden sein. Ubisoft habe verdächtige Aktivitäten auf seinem Account bemerkt, die gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen. "tmlorfing" weiß von der unbefristeten Sperre nur aufgrund einer an ihn versandten E-Mail. Der einstige Beta-Teilnehmer ist sich keines Vergehens bewusst und glaubt folglich an einen Irrtum seitens des Herstellers Ubisoft.

Ein Einzelfall ist seine Geschichte augenscheinlich nicht. Ein anderer Spieler schildert in einem Reddit-Beitrag einen ähnlichen Vorfall. Im Ubisoft-Forum meldeten sich weitere Betroffene, die von sich angeben, unschuldig zu sein. Ein Reddit-Moderator warnt indes ausdrücklich vor der Verwendung von Cheat-Tools, die die Story-Kampagne von For Honor betreffen. Weil das Actionspiel permanent - also auch im Einzelspieler und individuell zusammengestellten Partien - mit den Ubisoft-Servern verbunden ist, könne ein Ban bei Nutzung von Tools Dritter nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Reddit