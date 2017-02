For Honor: Accolade-Trailer veröffentlicht, Spieler üben weiter Kritik

Von Ubisoft gibt's heute den sogenannten Accolade-Trailer zu For Honor. Der Hersteller der mittelalterlichen Nahkampfsimulation klopft sich mit dem kurzen Video gewissermaßen auf die eigene Schulter. Zu sehen sind nämlich einige Gameplay-Szenen aus For Honor, unterlegt mit - natürlich ausschließlich positiven - Kommentaren von professionellen Kritikern. Tatsächlich wurde For Honor auch mit überwiegend positiven Wertungen bedacht. Der Metascore liegt je nach Version bei etwa 80 Punkten. Unseren Test zu For Honor könnt ihr hier nachlesen.

Die User-Reviews für For Honor fallen hingegen nicht ganz so gut aus. Bei Steam kommt For Honor beispielsweise nur auf ein "ausgeglichen" (61 Prozent). Bemängelt werden insbesondere Verbindungsprobleme, was durch den Verzicht auf Dedicated Server bedingt sein dürfte. For Honor setzt einzig auf Peer2Peer-Verbindungen. Platz 1 der aktuellen Steam-Charts konnte sich For Honor dennoch sichern. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor.