For Honor: ​220 Dollar teure Apollyon Collector's Edition bei Gamestop gesichtet

Gamestop bietet in den USA eine exklusive Sonderausgabe von For Honor für PS4 und Xbox One an. Die bislang unbekannte Apollyon Collector's Edition soll satte 220 Dollar kostet. Umgerechnet sind das etwa 210 Euro. Neben der For Honor als Gold Edition (inklusive Season-Pass) in einer speziellen Premium-Verbackung enthält die Apollyon Collector's Edition eine 35 Zentimeter große Figur von Bösewicht Apollyon, eine Apollyon-Litographie sowie die sogenannte "Origins Note", welche Hintergrundinformationen zum Anführer der Blackstone Legion's enthält.

Auf der deutschen Webseite von Gamestop ist die For Honor - Apollyon Collector's Edition bislang nicht zu finden. Auf entsprechende Nachfrage eines Interessanten im Forum zum Spiel hat Publisher Ubisoft bislang nicht reagiert. Hierzulande kann For Honor bislang "nur" in Form von Standard-, Deluxe-, der bereits erwähnten Gold- und einer ebenfalls schon recht umfangreich ausgestatteten Collector's Case Edition geordert werden. For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Im Januar findet noch ein Beta-Test statt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu For Honor.

Quelle: Gamestop USA