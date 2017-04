Fluch der Karibik: Klage gegen Disney nach 10 Jahren gewonnen

Er ist mit Abstand der schlechteste Pirat, von dem ihr gehört habt. Aber ihr habt von ihm gehört! Und das ist zum großen Teil Marcus Off zu verdanken, dem Mann, der in den ersten 3 Teilen von "Fluch der Karibik" die deutsche Stimme des tuntigen Piraten Jack Sparrow war. Viele Fans waren enttäuscht, dass Sparrow in Teil 4 plötzlich ganz anders klang, aber nur wenige kennen den Grund: Marcus Off befand sich mitten in einer Klage gegen Disney.

Dabei berief er sich auf §32a des Urhebergesetzes, das aussagt: Wenn die Studios durch die Arbeit des Urhebers - hier: des Synchronsprechers - deutlich mehr Gewinn machen, als derjenige selbst als Gage erhält, kann eine nachträgliche Aufstockung der Bezahlung gefordert werden. Bei seiner Klage wurde er vom IVS, dem Interessenverband Synchronschauspieler, finanziert und unterstützt.

Vor einem Jahr hat der Bundesgerichtshof Karlsruhe dem Synchronsprecher Recht gegeben. Jetzt wurde auch die Nichtzulassungsbeschwerde von Disney abgeschmettert, berichtet eine Mitteilung des IVS. Damit ist dasUrteil rechtskräftig. Es ist auch deshalb so wichtig, weil genannter Paragraph zum ersten Mal von einem deutschen Synchronschauspieler erfolgreich durchgeklagt wurde. Marcus Off erhält jetzt nachträglich das 10-fache seiner ehemaligen Gage. Den Jack Sparrow in "Fluch der Karibik 5 - Salazars Rache" spricht allerdings wie in Teil 4 weiterhin David Nathan, Johnny Depps eigentlichen Stamm-Synchronsprecher.