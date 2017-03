Final Fantasy 7 Remake: Neue Gameplay-Details enthüllt

Für das Remake von Final Fantasy 7 will das Entwicklerteam von Square Enix einige Dinge im Vergleich zum Original aus dem Jahr 1997 verändern. So wird der Titel unter anderem deutlich mehr Action bieten und auf das bekannte rundenbasierte Kampfsystem verzichten. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu hat Game Director Tetsuya Nomura nun weitere Details zum Gameplay von Final Fantasy 7 Remake verraten.

In einem kürzlich veröffentlichten Screenshot zum Rollenspiel sieht man Protagonist Cloud beispielsweise hinter einer Deckung. Nomura erklärte: "Im Verlauf des Spiels wird es Situationen geben, wo du herumschleichen musst und es nicht möglich sein wird in der Mitte des Weges zu spazieren." In Final Fantasy 7 Remake wird es außerdem keine zufälligen Kämpfe mehr geben. Mithilfe der neuen Stealth-Funktion haben Spieler angeblich sogar die Möglichkeit, verschiedenen Kämpfen komplett aus dem Weg zu gehen. Der Game Director merkte jedoch an, dass Spieler auch einfach gegen die Feinde kämpfen können, wenn sie keine Lust aufs Schleichen haben.

Im einem weiteren kürzlich veröffentlichten Screenshot sah man Cloud mit seinem Begleiter Barret im Kampf gegen einen "Guard Scorpion". Hierzu gab Nomura bekannt, dass Spieler - aufgrund des großen Kampffeldes - zwischen den beiden Charakteren wechseln können. Wenn Cloud nicht in Reichweite des Gegners steht, kann der Spieler zu Barret wechseln, um einen effektiveren Kampf zu führen. Zudem können im Remake verschiedene Umgebungs-Objekte sowie einzelne Teile von Feinden im Kampf zerstört werden. Bevor das Entwicklerteam neues Material aus dem Spiel und mehr Details präsentieren kann, müssten jedoch noch einige Dinge verbessert werden. Weitere Meldungen und Videos zu Final Fantasy 7 Remake findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7