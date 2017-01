Final Fantasy 7 (Remake) und Kingdom Hearts 3 wohl noch weit vom Release entfernt

Tetsuya Nomura von Square Enix hat sich in einem längeren Gespräch mit den Kollegen von Famitsu unter anderem auch zum momentanen Entwicklungsstand von Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 7 (Remake) geäußert. Gute Nachrichten sind es allerdings nicht unbedingt, die der für beide Japano-Rollenspiele zuständige Director zu verkünden hat. Sowohl Kingdom Hearts 3 als auch Final Fantasy 7 (Remake) hätten noch "ein gutes Stück Weg" vor sich. Zu den Release-Terminen wollte Nomura keinerlei konkrete Angaben machen. Nach einer Veröffentlichung in diesem Jahr klingt seine Wortwahl allerdings nicht unbedingt.

Im Fall von Kingdom Hearts 3, angeblich schon seit über zehn Jahren in der Mache, habe sich die Tatsache als problematisch erwiesen, dass man sich bei Square Enix für einen völlig "anderen Entwicklungsprozess" entschieden habe. Was Nomura damit genau meint, bleibt offen. Möglicherweise spielt er auf die erstmalige Verwendung der Unreal Engine 4 an. Beim 2015 angekündigten Remake von Final Fantasy 7 würden zwar "ständige Fortschritte" gemacht. Aber man wolle nun einmal ein Spiel auf die Beine stellen, das die zahllosen Fans des vielleicht nach wie vor populärsten Reihenteils zufriedenstelle. Deshalb könne es auch bei Final Fantasy 7 (Remake) länger dauern, als ursprünglich geplant. Das komplette Interview findet ihr auf Englisch übersetzt unter dem Quellenlink.

Quelle: Gematsu