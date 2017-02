Final Fantasy 15: Trailer zu den Frühjahrs-Updates

12.02.2017 um 18:15 Uhr In diesem kurzen Video erfahren wir, was Square-Enix in naher Zukunft an neuen Inhalten und sonstigen Updates für Final Fantasy 15 geplant hat. Das wären unter anderem ein weiteres Booster Pack sowie die beiden neuen Episoden Gladiolus und Prompto. Außerdem bekommt Final Fantasy 15 einen PS4-Pro-Patch spendiert, der 60 Fps ermöglicht.

