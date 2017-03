Final Fantasy 15:

19.03.2017 um 10:15 Uhr In Episode Gladiolus zu Final Fantasy 15 gibt's was auf die Ohren, und zwar von NieR-Komponist Keiichi Okabe, der zwei Lieder für den FFXV-DLC geschrieben hat; "Shield of the King" und eine neu arrangierte Version von "Battle at the Big Bridge" aus NieR: Automata.

