Final Fantasy 15 und der Kupobo-Karneval: Update 1.04 für das Japano-Rollenspiel bringt den ersten größeren Zusatzinhalt nach Release mit. Das Mogry-Chocobo-Karneval-Event für Final Fantasy ermöglicht euch die Reise in eine spezielle Fassung von Altissia, in der kräftig gefeiert wird. Und das - wie der Titel es vermuten lässt - mit allerlei Mogrys und Chocobos. Aber wie kommt Noctis, der es hier ohne seine Kameraden krachen lässt, zum Karneval? Woher gibt's das Ticket für das Altissia-Event?

Grundsätzlich gilt: Der Karneval ist nur vorübergehend verfügbar. Der Event-Zeitraum ist zwar großzügig gelegt - wer wirklich alles erleben möchte, sollte sich aber auch nicht zu viel Zeit lassen. Der Kupobo-Karneval läuft seit dem 24. Januar und endet am 20. Februar. Da das nun geklärt wäre: los geht's!

Final Fantasy 15: Wie schalte ich den Karneval frei?

Zutritt zum Kupobo-Karneval bekommt ihr über den kürzlich veröffentlichten Feiertags-Pack-DLC. Den gibt's kostenlos für alle Käufer von Final Fantasy 15 - und kostenpflichtig im Rahmen des Season Pass. Beide Varianten schalten den Karneval frei, die Premium-Variante bietet lediglich einige Extra-Items fürs Rollenspiel. Die Tickets unterscheiden sich allerdings darin, welche Kostümbelohnung ihr über den Karnevalsbesuch freischaltet.

Übrigens: Die Items der Gratis-Variante sind wiederum nicht im Season Pass enthalten. Wer den Pass gekauft hat, sollte also auch das Gratis-Feiertags-Pack herunterladen.

Final Fantasy 15: Wo geht's zum Karnevals-Event?

Das Chocobo- und Mogry-Symbol am Speicherstand markiert den Festival-Speicherstand. Quelle: buffed Ihr findet den Kupobo-Karneval nicht in der euch bereits bekannten Welt von Final Fantasy 15. Um zum Event zu gelangen, wählt ihr im Hauptmenü den Punkt "Sonderinhalte". Anschließend wählt ihr den Spielstand aus, auf dem der Karnevals-Fortschritt verzeichnet werden soll - und seid dann bereit für die Reise.

Wichtig: Nur auf dem gewählten Spielstand landen dann auch die auf dem Karneval erspielten Belohnungen. Stellt also sicher, das richtige - vermutlich das aktuellste - Savegame zu wählen. Praktisch: Der genutzte Spielstand wird entsprechend markiert.

Final Fantasy 15: Altissia bereisen ohne Boote

Der Karneval ist keineswegs klein - praktisch, dass ihr nicht alle Strecken zu Fuß bewältigen oder Boots-Wartezeit in Kauf nehmen müsst. Im Event-Altissia gibt's nämlich Warp-Punkte für Noctis. Außerdem folgt euch ein Carbuncle-Begleiter. Habt ihr einmal alle Sehenswürdigkeiten besucht, bietet der fellige Geselle euch Schnellreisemöglichkeiten.

Final Fantasy 15: Was sind Kupobo-Jetons?

Kupobo-Jetons sind die Ingame-Währung für das Karneval-Event. Ihr bekommt sie für auf dem Rummel erledigte Aufgaben und investiert sie bei Händlern für Belohnungen. Auf die Event-Quests gehen wir im Folgenden ein - hier zunächst noch drei Möglichkeiten, anderweitig an Jetons zu kommen:

In eurer Nähe weint ein Kind? Dann eilt zur Rettung herbei! Die Kleinen verlieren in Altissia nämlich regelmäßig ihre Luftballons. Bringt ihr den kleinen Karnevalsbesuchern ihre Ballons zurück, gibt's zum Dank Jetons.

Außerdem lohnt es sich, aufmerksam über den Karneval zu schlendern. Manchmal liegen die Jetons nämlich auch einfach so herum. Keine falsche Höflichkeit - sammelt sie einfach ein.

Ihr hattet bereits im Hauptspiel Spaß mit Justice Monsters Five? Dann nutzt doch die Automaten auf dem Karneval - denn auch die spucken Jetons aus.

Zu beachten: Ihr könnt maximal 99 Jetons im Inventar tragen.

Final Fantasy 15: Shoppen für Jetons

Die Jetons haut ihr bei den Händlern an Preisständen auf den Kopf. Der erste dieser Stände ist kaum zu verfehlen - beim ersten Start des Karnevals steht ihr direkt neben ihm. Die Stände haben obendrein alle das gleiche Angebot, aber: die jeweils drei dort stationierten Verkäufer bieten unterschiedliche Items an. Prüft also genau, bei welchem der drei ihr gerade einkaufen wollt. Und welche Gegenstände gibt's für die Event-Jetons? Diese Items:



Item Preis in Kupobo-Jetons Nützlich für Verkauft sich für Himmelsphäre 80 Waffen-Upgrade 2.500 Gil Stachelpanzer 60 Waffen-Upgrade 2.300 Gil Erdsphäre 40 Waffen-Upgrade 1.500 Gil Coeurl-Schnurrhaar 40 Waffen-Upgrade 1.500 Gil Magnetron 40 Waffen-Upgrade 1.500 Gil Hydraulikzylinder 40 Waffen-Upgrade 1.600 Gil Bestienklaue 30 Waffen-Upgrade 1.500 Gil Mythril-Schaft 30 Quadcast-Zauber 900 Gil Dynamo 30 Waffen-Upgrade 900 Gil Sammlermünze 30 Expericast-Zauber 1.000 Gil Prachtkäfer-Panzer 20 Quadcast-Zauber 800 Gil Kaputte Taschenuhr 10 Dualcast-Zauber 500 Gil Kaputte Mundharmonika 10 Stopcast-Zauber 600 Gil Stachelige Sichel 5 -- 240 Gil Kaktuar-Nadel 2 Freecast-Zauber 50 Gil



Ebenfalls im Angebot sind unter anderem - auch seltenere - Zutaten für Hobbykoch Ignis. Ein Blick aufs Angebot lohnt sich also.

Final Fantasy 15: Karneval - Kupobo-Fotosafari

Ihr mögt die Schnappschüsse aus Final Fantasy 15? Dann sind diese Aufgaben goldrichtig für euch. Im Event-Altissia sind einige Spezial-Poster zu finden, die euch jeweils auf eine kleine Fotosafari schicken. Wie ihr Fotos machen sollt, wenn Prompto gar nicht vor Ort ist? Seit Update 1.04 versucht sich auch Noctis als Hobby-Fotograf. Über das Triggertasten-Menü (R2) aktiviert ihr den Fotomodus unter dem Menüpunkt Kamera.

Wichtig: Habt ihr das richtige Motiv geknipst, beendet nicht sofort den Kamermodus - wartet kurz ab, bis eine entsprechende Textnachricht zur Fotosafari erscheint. Manche Motive müssen obendrein tagsüber oder nachts abgelichtet werden. Falls ihr dafür die Tageszeit wechseln müsst, hilft euch dabei der Kellner im Square Enix Café. Jetzt aber genug der Vorrede - auf zur Safari!

Poster 1: auf der kleinen Brücke, die Chocobo-Rennstrecke und Leville-Hotel verbindet

Ihr sollt den Veranstalter der Rennen knipsen, den findet ihr am Stand. Die Jazzband macht es sich auf einem Platz in Richtung Gondelstation Westhafen gemütlich. Die für einen Schnappschuss gesuchte Möwe hockt auf einem Geländer. Um zu ihr zu gelangen, nutzt den Steg, der dem Preisstand an der Piazetta Sonelio gegenüberliegt. Habt ihr den Steg überstiegen, geht's nach rechts zur Möwe. In der 2. Etage des Leville-Hotels stoßt ihr auf den fotogenen Magitek-Trooper.

Poster 2: auf der Insel zwischen Piazetta Sonelio und Maagho



Um Gentiana vor die Linse zu bekommen, begebt euch zurück zum ersten Preisstand (den, bei dem ihr den Altissia-Karneval gestartet habt). Dieser Stadtteil wird durch zwei Brücken mit der Chocobo-Renninsel verbunden. Platziert Noctis auf der hinteren, östlichen Brücke so, dass er in Richtung des Renn-Icons schaut. Die fotoscheue Gentiana erspäht ihr dann auf der rechten Seite des Kanals auf einem der Balkone. Der Pantomime wiederum traut sich nur tagsüber vor die Tür - passt also gegebenenfalls die Tageszeit an. Bei Tag jedenfalls findet ihr ihn im Regierungsviertel vor der Gondelstation. Der Fotostand wiederum ist neben der Treppe platziert, die euch zum Square Enix Café bringt.

Poster 3: neben dem eben erwähnten Fotostand

Die weiße Katze findet ihr links in einer Gasse neben der Fotowand, an der ihr Noctis ablichten lassen könnt. Die Suche nach der schwarzen Katze führt euch wieder zum Square Enix Café. Begebt euch in Richtung Preisstand, denn euer Ziel ist die Treppe mit den zwei Bögen - beziehungsweise der Zaun hinter dem rechten Bogen. Dort sitzt das Kätzchen nämlich im linken Kübel mit den weißen Ranken. Für den Schnappschuss von Aranea lauft ihr zum Preisstand beim Square Enix Café und blickt nach links in Richtung des Turms - an dessen Seite versteckt sich Aranea nämlich hinter Zweigen.

Poster 4: vor dem Square Enix Café

Die Kuscheltiere sind im Schaufenster platziert, in dem im bekannten Altissia Lunas Hochzeitskleid ausgestellt ist. Wo war das noch gleich? Lauft aus dem Café und dreht euch nach links und lauft den Weg entlang. Weiter geht's: Vom Preisstand vor dem Café aus folgt ihr den Treppen, die nach unten führen, und anschließend der überdachten Brücke. Am anderen Ufer des Kanals angekommen, findet ihr auf der rechten Seite den gesuchten Karnevalsmitarbeiter hinter diversen Kisten. Fehlt noch der gute Dino, der im hinteren Teil des Cafés auf euch wartet.

Poster 5: auf dem Platz, der über Treppen mit der Gondelhaltestelle Listro-Park Süd verbunden ist

Kenny ist leicht zu finden, der steht nämlich quasi direkt beim Poster - allerdings nur tagsüber. Vyv ist offenbar ein Zocker und beim Justice-Monsters-Five-Automaten im Erdgeschoss des Cafés bei der Gondelhalstestelle Via Palsino zu finden.

Poster 6: im Listro-Park

Auf Sania stoßt ihr auf dem Balkon hinter dem Eisenbrunnen. Auch Kenny macht es sich - abends - im Listro-Park gemütlich. Ihn findet ihr bei den drei roten Sitzbänken. Ihr seid außerdem auf der Suche nach dem blauen Vogel? Dann folgt den Blicken des NPCs für die Treppen-Dekorationen, der nämlich just diesen Vogel anschaut.

Das Abschlussfeuerwerk sollte niemand verpassen! Quelle: buffed

Final Fantasy 15: Karneval - Quest "Ein königliches Vergnügen"

Ihr müsst euch 50 Kupobo-Jetons verdienen, um die Feuerwerks-Show sehen zu können. Die Teilnahme sichert euch der Übernachtungsgutschein. Das wird im Anschluss ans Feuerwerk zu einem VIP-Pass - außerdem erhält euer Noctis ein Träumerei. Was es damit auf sich hat, ist bisher noch nicht geklärt.

Final Fantasy 15: Karneval - Quest "Sechs kleine Bommel"

Für den Abschluss dieser Aufgabe gibt es 6 Kupobo-Jetons. Gefordert werden Fotos von sechs Mogry-Figuren. Hier sind die Fundorte:

Ältester - auf dem Square-Enix-Café-Schild am Eingang

Zweiter - auf dem Stab der Statue, die sich hinter dem Fotostand und in der Nähe von Kenny befindet

Dritter - stellt euch "auf" die Questmarkierung, dreht euch um 180 Grad, wartet ein paar Sekunden und dreht euch wieder zurück. Hinter dem Wasserrad erscheint bald eine Gondel mit einem Chocobo am Bug. Der dritte Mogry sitzt darauf.

Vierter - bei der Questmarkierung auf der Straßenlampe gegenüber den Treppen

Fünfter - stellt euch auf die Questmarkierung und dreht euch solange bis ihr vor dem Chocobo zwei Säulen seht

Sechster - vor dem Bereich, wo ihr das verfluchte Gemälde besucht habt, ist eine kurze Brücke. Der Mogry befindet sich im Fenster des Bereichs, den ihr betreten könnt.

Final Fantasy 15: Karneval - Quest "Vogelfrei"

Die Chocobo-Küken tummeln sich in ganz Altissia. Quelle: buffed Im Rahmen dieser Aufgabe müsst ihr 15 Chocobo-Küken einfangen. Die sind zum einen gar nicht so leicht zu erspähen - und laufen euch zu allem Überfluss auch noch davon. Die folgende Liste ist vermutlich noch nicht vollständig, an diesen Orten haben wir aber bereits Küken entdeckt:

Biegt vor der Brücke zum Leville rechts ab, dort tummelt sich ein Küken

Bei Via Palsino hockt ein Küken bei der überdachten Brücke nördlich von euch

Auf der Insel zwischen Piazetta Sonelio und Maagho findet ihr ein Küken bei der Angelstelle und eines auf der gegenüberliegenden Seite des Inselchens

Sowohl vor dem Square Enix Café als auch darin lassen sich Chocobo-Küken fangen

Auf der Treppe vom Café aus in Richtung des verfluchten Gemäldes hockt ebenfalls ein Küken

Vor dem Leville lässt sich ein weiteres Chocobo-Küken blicken

Final Fantasy 15: Karneval - Quest "Rätselhafte Dekoration"

Mit Dekorieren kennt ihr euch aus? Dann geht schleunigst zur Gondelstelle Listro-Park Nord. Die wiederholbare Deko-Aufgabe ist dann nämlich genau euer Ding. Für die richtige Dekoration müsst ihr ein kleineres Puzzle lösen, das nicht allzu komplex ist - und an dem ihr euch beliebig oft versuchen könnt. Wer's eilig hat, der findet im Anschluss die Lösungen. Wir listen die zu platzierenden Figuren dabei von links nach rechts auf.

Brunnen-Dekoration: Chocobo, Mogry, Chocobo

Piazza-Dekoration: Chocobo, Mogry, Mogry, Chocobo, Chocobo

Treppen-Dekoration: Chocobo, Chocobo, Mogry, Mogry

Final Fantasy 15: Karneval - Minigame "Hau den Kaktor"

Hau-den-Kaktor in Final Fantasy 15 Quelle: buffed Kaktor vermöbeln ist das Motto in der Arena Galviano. Für die Kämpfe stehen euch ein quietschender Hammer, ein übergroßer quietschender Hammer und Paar quietschender Hämmer zur Verfügung. Die Spaß-Waffen entsprechen den Waffenklassen Schwert, Großschwert und Dolchen. Den Schwierigkeitsgrad für das Minispiel wählt ihr selbst und passt damit euer Ziel an: In "Leicht" müsst ihr 5.000 Punkte erspielen, in "Normal" 7.000 Punkte und in "Schwer" sind es 9.000 Punkte.

Punkte verdient ihr für möglichst viele Kaktor-Treffer in möglichst kurzer Zeit. Wie ihr das am effektivsten meistert, müsst ihr für euch selbst herausfinden - Treffer mit dem Großschwert bringen euch nämlich beispielsweise deutlich mehr Punkte ein als Dolch-Treffer. Obendrein machen Chocobo-Küken die Arena unsicher und stiften Verwirrung.

Tipps: Setzt eher auf Kombos als zum Beispiel auf Warp-Attacken. Besonders lohnenswert ist der Bonus-Kaktorius, der etwa zur Halbzeit der Herausforderung in der Arena erscheint und reichlich Punkte abwirft.

Final Fantasy 15: Karneval - Minigame "Bommel Ballerei"

Wer nicht prügeln will, kann in der Arena auch fleißig feuern. Ihr müsst möglichst viele Ziele in Folge zerballern, um an die nötigen Punkte zu gelangen (5.000 für leicht, 12.000 für normal und 35.000 Punkte für schwer). Aber Achtung: Feuert ihr zu lange, überhitzt die Kanone. Entscheidet euch also lieber für gezielte Pausen, statt irgendwann zwangsweise kurzzeitig aussetzen zu müssen.

Final Fantasy 15: Karneval - Minigame "Kupo Wisser"

Im Square Enix Café könnt ihr beweisen, wie gut ihr euch in der Welt von Final Fantasy auskennt - oder so ähnlich. Zumindest stellt euch die nette Person im Mogry-Kostüm einige Fragen und rückt für korrekte Antworten natürlich auch Jetons heraus. Wer schummeln möchte, findet hier die Antworten:

Wählt ihr "Schützende Talismane", dann heißt die Antwort "wohl etwa 100"

Wählt ihr "Selbstgenähte Puppen", dann heißt die Antwort "Lestallum"

Wählt ihr "Effektive Köder", dann heißt die Antwort "Minnow-Köder"

Final Fantasy 15: Karneval - Minigame "Chocobo Rennen"

Da gibt's wohl nicht viel zu sagen, die Mechanik der Rennen wird euch wahrscheinlich bekannt sein. Bewältigt die Event-Rennen innerhalb des Zeitlimits und ihr erhaltet Kupobo-Jetons.

Final Fantasy 15: Karneval - Minigame "Abserviert"

Noctis als Kellner? Wie das aussieht, könnt ihr euch im Maagho anschauen. Allerdings solltet ihr ein gutes Gedächtnis mitbringen. Ihr müsst nämlich innerhalb eines Zeitlimits Bestellungen aufnehmen (die hungrigen Gäste werden durch Icons gekennzeichnet) und diese anschließend auch korrekt ausliefern. Je nach Schwierigkeitsgrad steigt die Anzahl paralleler Bestellungen schneller, und ihr müsst auf hohen Stufen natürlich mehr Punkte erkellnern. Wichtig: Teilweise ist ein Gericht in einer Bestellung gleich mehrmals gefragt - merkt euch also nicht nur die Speisen, sondern auch die Mengen.

Final Fantasy 15: Karneval - Angeln

Wenn Noctis schon einmal allein auf Tour geht, dann wird natürlich auch geangelt. Altissia bietet euch verschiedene Angelplätze, die auch auf der Übersichtskarte verzeichnet sind. Verschiedene fangbare Fische sind mit Buchstaben versehen und lassen sich gegen folgende Preise eintauschen: Rute (A), Kurbel (B), Köder (C und D), Leinen und Kupobo-Jetons (E bis J). Für die Karnevals-Einsatz empfohlen werden Carbuncle-Köder, Chocobo-Köder oder grundsätzlich sinkende Köder.

Übrigens: Das Angeln auf dem Event steigert auch die Fähigkeit von Noctis. Das allerdings erst, nachdem ihr den entsprechenden Spielstand wieder im "regulären" Final Fantasy 15 benutzt und das erste Mal rastet.