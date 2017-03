Final Fantasy 15: ​Gameplay-Video zeigt DLC Episode Gladiolus

Am 28. März erscheint der DLC Episode Gladiolus für das Rollenspiel Final Fantasy 15. Der DLC rückt Gladiolus in den Fokus, einen der Gefährten von Prinz Noctis. Spieler von Final Fantasy 15 kontrollieren Gladio im DLC und erfahren, was er während seiner Abwesenheit in der Hauptkampagne erlebte.

Auf der Spielemesse PAX East zeigte Square Enix ein Gameplay-Video aus diesem DLC. Besonderes Augenmerk legte das Team bei der Entwicklung der Erweiterung auf den Kampfstil von Gladiolus, der nicht so leichtfüßig und geschickt wie Prinz Noctis agiert. Er setzt mehr auf Stärke. Als neues Gameplay-Element kommt Gladiolus' Zorn ins Spiel. Dieser Zorn kann sich durch abgeblockte Schläge bis zu vier mal erhöhen und dadurch die Attacken von Gladiolus stärken. Indem ihr reguläre Kettenangriffe durchführt, füllt ihr eine weitere Anzeige für eine Spezialattacke auf. Wer den DLC durchspielt, der schaltet damit einen weiteren Angriffsmodus frei.

Im Video außerdem zu sehen ist Gilgamesh, ein Bossgegner, den Fans von Final Fantasy schon aus anderen Teilen der Reihe kennen dürften.

