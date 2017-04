Inzwischen ist Final Fantasy 15 seit einigen Monaten erhältlich, doch noch immer feilt der Entwickler Square Enix an seinem umfangreichen Machwerk. Für die kommende Woche hat das Studio ein neues Update angekündigt, über das sich insbesondere Spieler auf der PlayStation 4 Pro freuen dürften. Nutzer der leistungsstärkeren Konsole sollen nämlich einen sogenannten "Stable Mode" bekommen, der, wie der Name schon impliziert, für eine stabile Bildrate sorgen soll. Wie hoch diese konkret sein wird, ist derzeit unklar.

Damit aber noch nicht genug: Mit dem Update sollen verschiedenste Bildschirmtexte vergrößert werden, etwa die von Menüs, Ausrüstungsgegenständen und Untertiteln. Außerdem soll ein neuer Zeitauftrag kommen, im Rahmen dessen wir mit Noctis, Gladio, Prompto und Ignis Jagd auf den "Infamous Treant" machen dürfen. Besonders flinke Spieler sollen sich dabei in Ranglisten verewigen dürfen. Daneben gibt's neue Sticker für den Regalia und frische Songs für den Musikspieler.

Das Update soll von offizieller Seite am kommenden 27. April 2017 veröffentlicht werden, also bereits in wenigen Tagen. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Dualshockers