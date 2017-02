Final Fantasy 15: PS4-Pro-Patch - von wegen 60 Fps

Vor dem aktuellen Patch 1.05 bot die Playstation-4-Pro-Version von Final Fantasy 15 die Möglichkeit, in einem Light-Modus mit einer Auflösung von 1080p aber dafür stabilen 30 Fps zu spielen oder einen High-Modus mit höherer Auflösung, dafür aber deutlich weniger Fps zu wählen.

Mit dem jetzt erhältlichen Patch sollte sich das aber ändern. Mit diesem wollten die Entwickler des RPGs eigentlich eine flüssige Spielerfahrung mit 60 Fps ermöglichen. Doch wie aktuelle Tests nun zeigen, wird dieser Wert nicht erreicht. Selbst im Light-Modus kommt das Rollenspiel nicht über 45 Fps hinaus - und das nun sogar mit vielen Schwankungen -, während der High-Modus weiterhin zwar bessere Grafik aber dafür nur eine Framerate von 30 Fps bietet.

Es scheint so, als wäre die Engine des Spiels auf eine Erfahrung von 30 Fps bei 1080p ausgelegt und es fällt den Entwicklern sehr schwer, diesen Wert zu überschreiten. Dennoch bietet das aktuelle Update eine Verbesserung der Performance auf der Playstation 4 und der PS4 Pro. Trotzdem scheint Final Fantasy 15 auf einer PS4 etwas langsamer zu laufen als auf einer Xbox One, was an einem Problem mit dem "Frame Pacing" liegt. Dieses tritt bei der Xbox One nicht auf, da die Konsole eine andere V-Sync-Methode benutzt, um für einen flüssigen Ablauf und Aufbau der Bilder zu sorgen.

Ob Square Enix hier nochmal nachbessert, ist momentan unklar. Doch die Entwickler sind bisher immer gut auf Feedback der Spieler eingegangen. Daher besteht noch Hoffnung, dass ein weiterer Patch kommen könnte, der die Spielerfahrung von Final Fantasy 15 auf der Playstation 4 weiter verbessert.

Quelle: Eurogamer