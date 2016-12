Ende November wurde das lang erwartete Rollenspiel Final Fantasy 15 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In Japan sind in dieser Woche nun zwei große "Ultimania"-Ratgeber erschienen, die weitere Einblicke in das Spiel, die Charaktere und die Geschichte von Final Fantasy 15 geben. Auch über die Veränderungen vom ursprünglichen Final Fantasy Versus 13 zum heutigen Ableger hat Direktor Hajime Tabata in den Büchern gesprochen. In den vergangenen Tagen tauchen nun immer mehr Übersetzungen des Ratgebers im Internet auf. Unter anderem hat Nutzer "xXShuyaXx" aus dem Mognetcentral-Forum den Teil über die Veränderungen des Spiels übersetzt.

Spoilerwarnung - Im Folgenden werden Details zur Geschichte verraten!

Laut Direktor Tabata war das ursprüngliche Final Fantasy Versus 13 neben dem Hauptspiel Final Fantasy 13 als Teil der "Fabula Nova Crystallis"-Serie geplant. Mit dem Wechsel zu Final Fantasy 15 musste jedoch auch die Geschichte überarbeitet werden. Nach gründlichen Überlegungen und vielen Veränderungen der Szenarien wurde der Standpunkt des Protagonisten Noctis verändert und Prinzessin Luna der Story hinzugefügt. Die Hauptgeschichte von Final Fantasy Versus 13 wurde jedoch erhalten und auf Final Fantasy 15 übertragen. Zudem lassen sich auch viele Elemente der "Fabula Nova Crystallis"-Serie finden, die an die Tage von Final Fantasy Versus 13 erinnern.

Tumblr-Nutzer "Superespresso" hat ebenfalls einige Übersetzungen der "Ultimania"-Ratgeber zur Verfügung gestellt. So erfährt man unter anderem das Alter unterschiedlicher Charakter im Spiel: Iris (15 Jahre), Aranea (30 Jahre), Cidney (26 Jahre) und Cor (45 Jahre). Zudem werden Iris, Aranea und Cor im letzten Multiplayer-DLC von Final Fantasy 15 spielbar sein. Das Entwicklerteam möchte außerdem Prinzessin Luna als spielbaren Charakter integrieren, allerdings konnte dies noch nicht bestätigt werden.

Im Laufe der Entwicklung wurde zudem der Imperiale General Safay Roth aus dem Spiel entfernt und mit Ardyn in der Rolle des Bösewichts ersetzt. Eine weiteres Detail, das einige Spieler übersehen haben könnten, handelt um das Notizbuch von Luna. Abhängig von euren Antworten im Spiel verändert sich die Beschreibung des Gegenstandes am Ende der Geschichte. Wenn die Antworten des Spielers unpassend sind wird angegeben, dass sich eine Schicht voller Staub auf dem Buch befindet. Bei normalen Antworten befindet es sich in einem guten Zustand und im besten Fall befinden sich Tränen auf den Seiten von Lunas Buch. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der Abschluss von Final Fantasy 15 absichtlich unklar gehalten wurde. Die Spieler sollen ihre eigene Fantasie nutzen und entscheiden, was am Ende tatsächlich geschehen ist. Weitere Meldungen zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers