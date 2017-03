Final Fantasy 15: Updates 1.06 & 1.07 mit neuem Kapitel 13

Ein wenig früher als gedacht steht nun bereits das nächste Update für Final Fantasy 15 bei PSN und Xbox Live zum Download bereit. Genau genommen sind es sogar deren zwei. Der größeren Spielaktualisierung mit neuen Inhalten (Patch 1.06) folgte umgehend nämlich noch ein kleinerer Hotfix, der die Versionsnummer von Final Fantasy 15 auf 1.07 hievt. Gemeinsam bringen es die beiden Updates auf eine Dateigröße von satten 5,6 Gigabyte.

Wohl zweifelsfrei wichtigste Neuerung des Updates ist die Ergänzung von Vers 2 für Kapitel 13. Diese Passage von Final Fantasy 15 stand im Kreuzfeuer der Kritik, weshalb Hersteller Square Enix Nachbesserungen angekündigt hat. Kapitel 13 - Verse 2 bietet unter anderem eine alternative Route für Gladio und Ignis, der nach der Trennung von Noctis gefolgt werden kann. Außerdem gibt es neue Zwischensequenzen, in denen aufgeklärt wird, was in dessen Abwesenheit geschehen ist. Die kompletten Patch Notes gibt's unterhalb. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

Patch Notes Final Fantasy 15 v. 1.07:

Version 1.07

Various bug fixes

Version 1.06

Addition of Chapter 13, Verse 2 (alternate route featuring Gladiolus)

Enhancement of Arcana spells (Alterna, Holy, Death)

Announcement of winning snapshots from first photo contest (viewable at Takka's Pit Stop in Hammerhead)

Temporary conclusion of Timed Quests (will resume at a later date)

Addition of two pieces from Episode Gladiolus to music player tracklist

Addition of compatibility with Episode Gladiolus

Various gameplay enhancements

Various bug fixes

Updated saves will not work on former versions of the game