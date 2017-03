Final Fantasy 15: Teaser-Trailer zu Episode Prompto

Final Fantasy 15 erschien am 29. November 2016 - ist aber noch längst nicht beendet. Heute, am 28. März 2017, veröffentlichen die Entwickler von Square Enix den ersten Gefährten-DLC zum Japano-Rollenspiel. In Episode Gladiolus dreht sich alles um den Haudrauf aus der Truppe von Prinz Noctis. Wer das Gladio-Abenteuer durchspielt, bekommt in einem kleinen Teaser-Trailer außerdem einen ersten Vorgeschmack auf den nächsten Download-Inhalt zu sehen: Episode Prompto. Und so sieht der Clip aus:



Die kurze Szene lädt Fans freilich zum Spekulieren ein. In welcher Schneelandschaft ist Prompto da unterwegs? Und auf wen richtet der Blondschopf da seine Waffe? Ist es wirklich ein Magitek, oder gaukelt ihm Ardyns Magie jemand anderen vor? Mutmaßlich spielt der Prompto-DLC schließlich nach der unangenehmen Begegnung im und auf dem Zug der Kampagne von Final Fantasy 15. Konkretere Spekulationen zum Prompto-DLC findet ihr bei unseren Kollegen von buffed. Für alle, die Final Fantasy 15 noch nicht beendet haben, gilt hier allerdings eine Spoiler-Warnung.