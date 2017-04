Final Fantasy 15: Patch 1.09 kommt mit skurriler Afrosword-Waffe

Final Fantasy 15 hat ohnehin schon so manche Skurrilität zu bieten. Der kommende Patch auf Spielversion 1.09 fügt dem Japano-Rollenspiel eine weitere hinzu. Bestandteil des Updates ist nämlich die neue Afrosword-Waffe, die durch Absolvieren einer nur zeitlich verfügbaren Quest freigeschaltet werden kann. Das Schwert wurde von DJ und Musikproduzent Afrojack gestaltet und besteht aus mehreren aneinandergereihten Turntables. Wer das Afrosword ausrüstet, hört beim Kampf außerdem einen neuen Song von Afrojack.

Neben dem Afrosword als neue Waffe bietet Patch 1.09 für Final Fantasy 15 aber natürlich auch noch weitere Neuerungen beziehungsweise Änderungen. So hat Square Enix für PS4-Pro-Nutzer den sogenannten Stable-Mode implementiert, der für flüssigere Bildraten sorgen soll. Daneben werden die Bildschirmtexte vergrößert, zwecks besserer Lesbarkeit. Neue Songs und Sticker gibt es ebenfalls. Das Update erscheint am 27. April für PS4 und Xbox One. Alle weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.