Final Fantasy 15: Patch 1.05 steigert Levelcap und verbessert PS4-Pro-Support

Square Enix hat, sogar früher als versprochen, das nächste Update für Final Fantasy 15 (PS4, Xbox One) bereit gestellt. Eigentlich sollte Patch 1.05 erst ab dem morgigen Dienstag zum Download bereit stehen. Das Changelog offenbart die Neuerungen und Änderungen. Im Leistungsmodus der PS4 Pro läuft Final Fantasy 15 nun "maximal" mit 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem wurde beispielsweise das Levelcap auf 120 erhöht und neue Quests ergänzt. Weitere Bugfixes hat Patch 1.05 natürlich auch an Bord.

Überraschenderweise nicht im Changelog zu Patch 1.05 erwähnt werden zwei neue Songs, die es in Final Fantasy 15 ab sofort ebenfalls zu hören gibt: Es handelt sich um "Inishie no Uta / Unmei" und "Weight of the World". Komponiert wurden diese eigentlich für Nier: Automata (PC, PS4), dem nächsten Werk von Bayonetta-Macher Platinum Games. Publisher ist wie bei Final Fantasy 15 Square Enix. Man könnte das Ganze demzufolge wohl als eine Art Promoaktion für Nier: Automata bezeichnen. Schließlich erscheint das Action-Rollenspie bereits in Kürze. Japan-Release ist noch in diesem Monat. Alle weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

Patch Notes zu Final Fantasy 1.05:

PlayStation 4 Pro console Lite Mode compatibility with a maximum of 60 fps

New Timed Quests (limited-time hunts and contests)

Higher level cap (up to 120)

Increased camera roll capacity (store up to 200 photos)

Portable music player for chocobo rides

Conclusion of the Moogle Chocobo Carnival

Various bug fixes