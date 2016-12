Final Fantasy 15 ist nach mehreren Verschiebungen Ende November für PS4 und Xbox One erschienen. Der Launch verlief mit bislang bereits über 5 Millionen abgesetzten Exemplaren äußerst vielversprechend. Dem mobile Ableger Justice Monster Five, in Final Fantasy 15 als Minispiel zu finden, scheint hingegen kein großer Erfolg beschieden zu sein. Das erst seit Sommer für Geräte mit Apple iOS und Google Android erhältliche Flipperspiel verschwindet am 27. März 2017 bereits wieder aus den jeweiligen Stores. Genau einen Monat vorher wird das Mikrotransaktionssystem abgeschaltet.

Das zweite tragbare Spinoff FInal Fantasy 15: King's Knight - Wrath of the Dark Dragon, ebenfalls für iOS und Android in Planung, wurde indes ohne Angabe von Gründen auf kommendes Jahr verschoben. Square-Enix will den neuen Release-Termin bekannt geben, sobald dieser feststeht, heißt es auf Twitter. King's Knight - Wrath of the Dark Dragon wird in Final Fantasy 15 an mehreren Stellen erwähnt. Eigentlich handelt es sich um ein Remake des tatsächlich existenten Spiels King's Knight aus dem Jahr 1986. Weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Final Fantasy 15.

