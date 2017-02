Final Fantasy 15: Frühjahrs-DLCs und -Updates im Video vorgestellt

Square-Enix hat im Rahmen eines weiteren Active Time Reports bekannt gegeben, welche neuen Inhalte und sonstigen Updates sich für Final Fantasy 15 in der Pipeline befinden. Den Anfang machen - voraussichtlich - am 21. Februar ein weiteres Booster Pack und der PS4-Pro-Patch für 60 Fps. Am 28. März erscheint dann die Episode Gladiolus, im Juni die Episode Prompto. Die Termin, obwohl teilweise sogar taggenau, scheinen aber noch nicht in Stein gemeißelt zu sein ("TBD"). Verschiebungen sind also möglich.

Das Booster Pack und die beiden Episoden sind Bestandteil des Season-Pass für Final Fantasy 15. Dieser ist separat für knapp 25 Euro erhältlich. Der PS4-Pro-Patch steht natürlich kostenlos zum Download bereit. Im kurzen Video unterhalb erfahrt ihr weitere Informationen zu den Frühjahrs-Updates für Final Fantasy 15. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test zum millionenfach verkauften Japano-Rollenspiel für PS4 und Xbox One findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.